История о тайном браке с фанаткой и скором отцовстве некогда популярного певца Вадима Казаченко всплыла в СМИ в конце прошлого года. С тех пор теперь уже бывшая жена музыканта Ольга Мартынова пытается отстоять свои права и права их общего ребенка, а спутница жизни Вадима, Ирина Аманти, защищает любимого. Сегодня она написала открытое письмо бывшей возлюбленной артиста.

«Мне до ужаса надоели публичные оскорбления, травля, обвинения, лживые факты, распространяемые на телевидении, в СМИ, на интернет-ресурсах обо мне и моем муже — Вадиме Казаченко. Источник всего этого — Ольга Мартынова, которая влезла туда, куда я ее не приглашала — в мою личную жизнь», — жалуется она.

«Все, что она творит публично на протяжении полугода, давно перешло все грани дозволенного. Она не щадит никого — ни меня, ни Вадима. Она за деньги и ради мести продает все самое личное — мое, Вадима — вываливая подробности нашей жизни в интернет. Несколько месяцев она торговала беременностью, теперь торгует младенцем, которого якобы носит в суд. С ребенком она появилась в суде однажды, а потом стала возить с собой коляску с куклой. У меня есть доказательство этого», — заявила Ирина.

Она обвиняет соперницу в жажде дешевой славы, которой она добивается, обсуждая жизнь Аманти в США, ее взрослую дочь и их отношения, обвиняя Ирину и Вадима в пристрастии к алкоголю. «Она до сих пор обвиняет меня и Вадима в том, что ей угрожали во время беременности, но ничем не может доказать это, потому что это ложь. Мне кажется, что она не совсем здорова психически. Ее мать говорит в суде, что Ольга богатая, обеспеченная, а Ольга жалуется, что ей нечего кушать. Наверное, ей стало нечего кушать после того, как она переписала свой домик на Рублевке и свою машину на свою бабушку», — оперирукет женщина известными ей фактами.

«Все, что происходит теперь, не могло присниться мне в самом страшном сне. Даже животные оберегают своих детей от посторонних глаз, но эта женщина особенная — безбашенная. Это война, которую она ведет со мной. Она для меня никто. Она для меня пыль! Не может никак успокоиться, что не стала женой, никогда не была ею. Нет у нее души, только мстительная натура. Она любит красиво жить за чужой счет. Я 4 года кормила ее, работая вместе с Вадимом. Ее не беспокоило то, что фактически я была все время рядом с ним, только не спала с ним. Зачем кричать о семье, которой не было по факту? О каких 6 годах совместной жизни она врет публике? О какой любви она говорит? За что ее любить? За нынешнюю ложь и грязь в интернете, на ТВ и в прессе? На страницах в сети сегодня она лжет, что мой муж хочет отнять у нее ребенка.. Хватит лгать, хватит изображать из себя жертву! За все то, что происходит теперь, она достойна лишь презрения», — уверена Ирина.

Фото: globallookpress.com