Как сообщает портал WMJ, 48-летняя Светлана Бондарчук, как и многие другие знаменитости, предпочла провести майские праздники в теплых краях. Будучи активным пользователем соцсетей, главный редактор журнала «Hello!» поделилась с подписчиками фотографиями с курорта. Многие обратили внимание на отличную фигуру Светланы, а некоторые даже посоветовали набрать пару килограммов, посчитав звезду слишком худой. «Хороша чертовка!», «Потрясающе красивая!!!», «Света,вас саму нужно в журнале фотографировать», «Светлана!!!! красота!!! Душа Ваша и тело !!!! Все великолепно!!!» — звучало в комментариях восхищенных подписчиков.

Публикация от SB (@a030aa)Май 5 2017 в 8:56 PDT

Напомним, что Светлана не упускает возможности продемонстрировать стройную фигуру и, например, часто позирует для модных фотохудожников.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com