Светлана Бондарчук по праву гордится стройной фигурой и не упускает случая ее продемонстрировать, позируя для самых модных фотохудожников. Сегодня в ее блоге появился снимок, автором которого стал художник, фотограф и режиссер Сергей Табунов.

Публикация от SB (@a030aa)Мар 6 2017 в 6:31 PST

Звезда непринужденно позирует на диване, в окружении подушек. Хрупкость ее фигуры подчеркивает атласная ткань кружевной комбинации.

«Деликатная форма, миниатюрность и глубокое внутреннее содержание фотографий и арт-объектов автора по признанию западных искусствоведов отражают мир японской поэзии, которая в совершенной форме несет в себе драматургию и глубину художественного содержания как бы скрытых от неподготовленного слушателя», — так характеризует работы Сергея его официальный сайт.

«Умопомрачительная красотка», «Очень», «Кричащее Одиночество», — комментируют подписчики Светланы. Как и подобает в подобных случаях, каждый увидел в картине художника свое.

Светлана — хорошая подруга и муза Табунова. «Самая красивая ......», — написал он под снимком. «Да! это я», — ответила звезда.

Публикация от Sergey Tabunov (@tabunotabuno)Мар 3 2017 в 10:02 PST

Фото: starface.ru, instagram.com