В Сети разразился настоящий скандал: онлайн-таблоиды обвинили Бейонсе в применении инъекций для губ, что возмутило поклонников артистки. Поводом к нему стал фотоснимок, размещенный певицей в Instagram, на котором певица крупным планом продемонстрировала надпись на футболке. Также в кадр попали изменившиеся губы Бейонсе. «Ей следовало бы думать о своих близнецах, которые уже совсем скоро должны появиться на свет. А не заниматься всякой «ерундой», которая может вредно отразиться на ее детях!» — звучало в комментариях к публикации.

Публикация от Beyoncé (@beyonce)Май 4 2017 в 11:06 PDT

Пресс-секретарь Бейонсе, Иветт Ноэль Шур, выступила с официальным заявлением, опровергающим обвинения в «пластике»: «Что вы знаете об изменениях в организме женщины во время беременности? Пожалуйста, расскажите мне. Знаете ли вы, что вдобавок к увеличению веса происходят изменения в кровотоке и количестве жидкости, вызывающие отеки? Знаете ли вы, что десны женщин часто опухают? Знаете ли вы, что это может влиять на речь и способность пережевывать пищу? Но эти жертвы оправданы тем, что рождаются красивые люди, которые в один прекрасный день выступят против вашей ненависти и негатива. Я промолчала во время первой беременности Бейонсе, когда вы пытались запугать ее. Вы самые жалкие люди, делающие беременную женщину жертвой своих холодных сердец. Вам нужно заняться собой и, возможно, зайти в магазин, где продается счастье, потому что нуждаетесь в такой покупке».

Напомним, в начале февраля Бейонсе сообщила о своей беременности. Известно, что певица ждет близнецов, а рожать собирается дома в Лос-Анджелесе.

Фото: instagram.com, beyonce.com