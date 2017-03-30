34-летний Евгений Плющенко всерьез занялся тренерской деятельностью. Он успешно обучил своего сына кататься на коньках, теперь взялся и за взрослую аудиторию. «Познакомился с Олей Бузовой, могу сказать точно, что девушка очень добрая, интеллигентная, талантливая и спортивная! Удачи тебе во всех твоих начинаниях, ты — большая молодец, что делаешь добрые дела для детей в колоборации со спортом, с фигурным катанием», — поделился он своими впечатлениями. «Не знал про ее 9 млн в Инстаграм и других ее глобальных проектах», — лукаво добавил спортсмен: все уже давно в курсе, какое внимание привлекает звезда своим появлением на проектах.

Оля и в этот раз не подвела: ее коленки прикрывала лишь сетка, а сама новоиспеченная фигуристка старательно выполняла па, элегантно приземлившись на шпагат в финале.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Мар 30 2017 в 4:40 PDT

«Сегодня стала одним из первых гостей новой академии фигурного катания Евгения Плющенко "Angels of Plushenko". Женя провел мастер-класс для деток инвалидов и деток из детских домов, в рамках конкурса МВД "Краски жизни", куратором которого я являюсь», — объяснила она в своем блоге цель своего появления на льду.

Фото: instagram.com