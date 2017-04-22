Сегодня портал Life.ru сообщил, что сестру Эвелины Блёданс осудили на три года за контрабанду психотропных веществ. Диана Блёданс была задержана еще в прошлом году на границе Украины и России. Сегодня суд вынес обвинительный приговор

Сама актриса и телеведущая довольно спокойно отреагировала на произошедшее с родственницей.

«Последний раз мы с ней общались, когда поздравили друг друга с Пасхой. Она ничего не говорила о своих проблемах с законом. Видимо, посчитала, что эта информация не для меня. Я с людьми, которые торгуют наркотиками, не хочу иметь ничего общего. Как мы не были никогда близки с ней... я отвечать за поступки взрослого человека не готова», — рассказала ведущая в коротком интервью российским СМИ.

Напомним, недавно назад стало известно, что Диана Бледанс борется с циррозом печени. Эвелина помогала ей с лечением. Сама ведущая воспитывает сына Семена.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Апр 14 2017 в 10:54 PDT

Фото: instagram.com