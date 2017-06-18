17 июня в Москве прошло одно из самых ожидаемых светских событий года — скачки «Гран-При Радио Monte Carlo». На красной дорожке Московского центрального ипподрома в этом году блистали Эвелина Бледанс, Мария Погребняк, Анна Калашникова и другие селебрити.

Дресс-код мероприятия предполагает костюмы-«визитки» в светлых тонах для мужчин и элегантные платья и шляпки для женщин. Представительницы прекрасного пола приложили максимум усилий для идеального внешнего вида.

Как пишет WMJ.ru, Алена Водонаева выбрала для скачек образ Пиковой дамы, надев закрытое черное платье от Беллы Потемкиной и шляпку собственного дизайна. Анна Калашникова и певица Лоя предпочли элегантные белые платья. А Эвелина Бледанс дополнила стильное желтое платье шляпкой из перьев в тон наряда.

Ведущими мероприятия по традиции стали Алла Довлатова и Дмитрий Оленин.

Эвелина Бледанс была признана самой стильной гостьей мероприятия. А чей образ вам понравился больше всего?

Фото: Владимир Горбаль/пресс-служба