Вчера, 29 мая, на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным новый президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу. «Если кто-то распространяет клевету, то это уже не журналисты. Russia Today и Sputnik распространяли ложную информацию и клевету», — считает он.

Это заявление спровоцировало бурное обсуждение в Сети и прессе. «Макрон страшно обиделся, когда Sputnik или Russia Today вдруг объявил, что он скрытый, тайный гомосексуалист, что он отрицает, и еще что у него какой-то есть заморский банковский скрытый счет. Он посчитал, что это гнусно», — прокомментировал французский журналист Виктор Лупан, глава редакционного совета газеты «Русская мысль».

Действительно, всегда опрятный Макрон выделяется из толпы и разительно отличается от многих своих коллег. Но, высказываясь о разнице в возрасте со своей супругой, он уже опроверг эти предположения.

Французский писатель и общественный деятель Марек Хальтер уверен, что нападки связаны с тем, что журналисты были против Макрона. «Я читал и слышал, что они писали — они были против. Я понимаю, что он не был доволен. Они были за Марин Ле Пен», — рассказал он.

Глава МИД Сергей Лавров оценил обвинения политика так: «В этих оценках отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы и которая захватила ряд других западных стран. Но самое главное во всех этих обвинениях то, что мы не видим ни одного конкретного факта».

За отсутствие фактов распространения ложной информации выступила ранее и главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Ни одного ложного сообщения на RT не было ни разу. Никаких доказательств не существует», — заявила она.

В целом же встреча двух президентов прошла на позитивной ноте, передают СМИ.

Фото: globallookpress.com