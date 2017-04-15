Сегодня свой 27 день рождения отмечает актриса Эмма Уотсон. Свою карьеру она начала еще маленькой девочкой. В 7 лет сыграла в школьном спектакле, а уже в 9 получила роль Гермионы в знаменитой саге о мальчике-волшебнике «Гарри Поттере». Режиссер и ассистенты были удивлены уверенностью девочки, и сама Джоан Роулинг одобрила ее на эту роль. Так начались долгие 12 лет съемок, которые принесли ей мировую славу и 15 миллионов фунтов стерлингов.

Успела Эмма Уотсон построить и карьеру фотомодели. В сентябре 2008 года в своём блоге она написала: «Я сильно сосредоточилась на искусстве вообще и на моде в частности». Она снималась для обложек Teen Vogue, стала лицом дома моды Burberry.

А вот о личной жизни Эммы известно очень мало. Актриса призналась, что в 10-12 лет была влюблена в своего коллегу по фильмам о Гарри Поттере, Тома Фелтона, сыгравшего Драко Малфоя. Известно, что с 2011 по осень 2013 года Эмма Уотсон встречалась с аспирантом Оксфордского университета Уиллом Адамовичем, но пара рассталась. Многие поклонники мечтали, чтобы Уотсон встречалась с кем-нибудь из известных людей. И вот в феврале 2015 года в сети появилась информация о тайных свиданиях Эммы с принцем Гарри. К сожалению, это оказалось не правдой.

Сейчас Эмма занимается борьбой за права женщин, выступает в качестве посла доброй воли ООН-Женщины. Мы решили узнать, как будет выглядеть Эмма через 20 лет, если сосредоточиться на карьере посла и не будет увлекаться пластическими операциями. Вот что нам показал сайт in20years.com:

Фото: globallookpress.com