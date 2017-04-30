Сегодня телезрители смогли увидеть выпуск передачи «Пока все дома», которая побывала в гостях у Елены Малышевой. У Елены Васильевны большая и дружная семья. Муж, два взрослых сына, невестка и внук — все присутствовали на передаче.

Старший сын 29-летний Юрий, его жена Карина и двухлетний Игорь — особая гордость мамы. Несмотря на то, что вся семья Малышевой и ее супруга работают в медицине, один из сыновей предпочел остаться в стороне от больниц.

26-летний Василий решил выбрать юридический институт вместо медицинского. «Вначале это был маленький протест, конечно. Слава богу, потом это вылилось в нечто большее», — откровенно признался Василий. «Даже когда я уже учился на третьем-четвертом курсе университета, мама говорила, что еще не поздно передумать и поступить в медицинский. Да и сейчас, я думаю, она обрадуется, если я ей скажу, что решил все бросить и пойти учиться на врача, стать хирургом», — смеется младший Малышев.

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)Апр 15 2017 в 2:02 PDT

Елена Васильевна сказала, что сейчас она больше всего ждет новой свадьбы в их доме. «Наши взоры теперь направляются на Васю, и мы ждем, когда же рядом появится какая-то милая девочка. И мы ее заранее приветствуем», — откровенно призналась ведущая.

Фото: instagram.com