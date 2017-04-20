Сегодня в Сети появилась фотография, на которой известная телеведущая Елена Малышева запечатлена в одних трусиках. Тело звезды выглядит идеально: трудно предположить, что на снимке — 56-летняя женщина. Спустя несколько часов после публикации снимка Елена прокомментировала его появление.

«Этот снимок не имеет ко мне никакого отношения», — заявила Малышева в беседе с сотрудниками сайта «Лента». Телеведущая также поставила под сомнение репутацию изданий, которые опубликовали фото как реальное.

Елена Малышева шокировала соцсети своим голым селфи. Мы просто оставим это фото здесь. И даже без комментариев.https://t.co/u5h6aE1NzA pic.twitter.com/PMy0Bky90y — Пятый канал Новости (@5tv) 19 апреля 2017 г.

Впрочем многие действительно поверили в реальность этого снимка. Зрители «Первого канала», на котором выходит передача Елены «Жить здорово», привыкли к экстравагантным поступкам звезды.

Фото: twitter.com, instagram.com