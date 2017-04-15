20-летняя Алия Шагиева, младшая дочь президента Киргизии и художница, недавно родила первенца. Она публикует в своем блоге откровенные снимки, на которых кормит грудью малыша. Под одной из фотографий, на которой Алия в нижнем белье, она написала, почему важно бороться за права женщин.

«"Не стоит так обнажать грудь, вы же дочь президента все-таки!" - распространённая реакция на фотографию, на которой я кормлю ребёнка. Ошибка первая: сексуализация женской груди. Ошибка вторая: дискриминация людей, чьи родители занимают высокий пост. Итак, о "постыдном". Женская грудь - это часть тела, имеющая важную функцию (вскармливание ребёнка), и никак не сексуальный объект. Женская грудь - это не предмет пошлости и неприличия, как считает большинство из нас. Уже очень давно люди забыли об её истинном предназначении и превратили в предмет ублажения взора мужчин. В том, что женская грудь - это неприлично и связано с сексом, нас убеждают очень давно и постоянно», — написала Шагиева.

Публикация от Шагиева Алия (@homesickbluess)Апр 11 2017 в 10:21 PDT

Она уверена, что стереотипы заставляют женщин менять свою грудь с помощью пластических операций, и это очень печально. Общество давит на женщин, и так быть не должно. «Общество говорит, что материнство прекрасно, но говорит "фу, как ей не стыдно" при взгляде на кормящую мать. Забавно, правда?», — пишет художница. Она хочет изменить сложившуюся ситуацию и призывает всех делать также, как она.

«Очень важно понимать, что виноватых тут нет. Это замкнутый круг, решение которого лежит в том, чтобы начать с себя. Со своего мышления. И я так и сделаю. Я буду абсолютно спокойно доставать свою грудь где угодно, когда мой ребёнок голоден, будь то торговый центр, салон машины или скамейка в общественном парке. Я буду примером для остальных кормящих матерей, которых загнали в неудобные рамки патриархального общества. И если вы видите в этом неприличие, то у меня для вас новость: ваш стыд и ваши неприличные мысли - это ваши проблемы, а мы лишь выполняем то, что дано нам природой. Всё очень логично», — утверждает Алия.

Алия Шагиева всю жизнь стесняется известности своего отца, Алмазбека Атамбаева, и носит фамилию матери. Ее не раз осуждали в интернете граждане мусульманской Киргизии за брак с мужчиной другой национальности и веры и за откровенные снимки, сделанные во время беременности.

Фото: instagram.com