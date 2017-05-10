Служебный роман — это давно уже классика. И мы имеем в виду не знаменитый фильм режиссера Эльдара Рязанова, а вполне реальные истории.

Константин Меладзе и Вера Брежнева

Константин Меладзе не скрывает, что в списке приоритеов для него на первом месте работа и творческая самореализация. С ростом популярности у продюсера все меньше времени оставалось на жену Яну и детей. Разделить страсть Меладзе к работе смогла одна из самых ярких участниц его проекта «ВИА Гра» Вера Брежнева. Влюбленные несколько лет скрывали свои выходящие далеко за рамки профессиональных отношения. Долгожданная свадьба состоялась пару лет назад в режиме строгой секретности в кругу самых близких друзей пары в Италии.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева в буквальном смысле спелись. Альбина сначала была бэк-вокалисткой певица, а затем стала одной из участниц группы «ВИА Гра». В 2004 году у пары родился сын Константин. Только спустя пять лет Меладзе решился на развод с первой супругой Ириной и перестал скрывать служебный роман с Альбиной. В 2014 году Джанабаева родила Меладзе второго сына Луку и стала официальной женой артиста.

Марк Богатырев и Елена Подкаминская

Страсти между Еленой Подкаминской и Марком Богатыревым кипели не только на съемочной площадке сериала «Кухня». Актриса ушла от супруга и переехала к Богатыреву вместе с дочерью Полиной, но во время очередной ссоры решила завершить служебный роман. Марк разрыв воспринял очень тяжело и даже пытался покончить с собой. «Лена — прекрасная женщина и талантливая актриса. У актеров случается, что отношения партнеров в кино перетекают в реальную жизнь. Была влюбленность, с моей стороны — просто огромная», — рассказал Богатырев в одном из интервью.



Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Роман Евгения Цыганова и Юлии Снигирь наделал много шума. Ради нового романа актер расстался с супругой Ириной Леоновой, которая на тот момент была беременна седьмым ребенком. Неизвестным в этом уравнении стала Юлия Снигирь, родившая в итоге Цыганову сына Федора (спустя полгода после рождения его дочери Варвары). Познакомились Цыганов и Снигирь на съемках сериала «С чего начинается Родина» в 2014 году, а через год встретились на площадке фильма Анны Меликян «Про любовь» и больше не расставались.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк отчаянно флиртовала с Сергеем Жигуновым в роли «прекрасной няни» в популярном телесериале. Актеры, в отличие от своих героев, вокруг да около долго не ходили — сразу бросились в омут с головой. Позже Жигунов, в итоге вернувшийся к супруге, назвал отношения с Заворотнюк аттракционом, а сама Анастасия закрутила новый служебный роман с фигуристом Петром Чернышевым, с которым теперь счастлива в браке.

Константин Хабенский и Ольга Литвинова

Константин Хабенский и его коллега по театру МХТ им. Чехова Ольга Литвинова расписались в одном из столичных ЗАГСов и комментарии о своей свадьбе и личной жизни давать отказываются до сих пор. Известно, что после смерти жены от рака в 2008 году актер один воспитывал сына Ваню и вел затворнический образ жизни, а благодаря вспыхнувшим чувствам к Ольге Литвиновой буквально расцвел и вернулся к нормальной жизни.



Марат Башаров и Татьяна Навка

Когда Татьяна Навка и Марат Башаров танцевали в шоу «Звезды на льду», лед под ними не просто таял, а практически плавился. В результате актер расстался с супругой Елизаветой Круцко, а фигуристка официально развелась с мужем Александром Жулиным. Правда, этот бурный роман продлился недолго.

Евгений Папунаишвили и Ксения Собчак

Недолгим оказался и роман закружившихся в танце в популярном телепроекте Ксении Собчак и Евгения Папунаишвили. Ксения привыкла работать с полной самоотдачей, так что покорила и жюри «Танцев со звездами», и зрителей, и своего партнера.

«В танце на многое способен: могу сыграть бешеную страсть, любовь, бурю эмоций и партнерш своих заставляю это делать. Но это не значит, что я кручу романы с партнершами направо и налево. Такое случилось только один раз, и это было очень серьезно, по крайней мере для меня. Не буду отрицать: с Ксюшей Собчак мы действительно встречались. Тот период жизни был потрясающий, я был абсолютно счастлив! Мы с Ксюшей чудесно проводили время, ездили вместе отдыхать. Отношения закончились — значит, так и должно было быть, не судьба. Но я благодарен Ксении за эмоции и за счастливые мгновения», — рассказал Папунаишвили.



Никита Джигурда и Марина Анисина

Никита Джигурда и Марина Анисисина и после участия в шоу «Танцы на льду» продолжают исполнять что-то в духе танцев на льду. Еще недавно казалось, что после грандиозного скандала, который стал достоянием общественности, супруги уже никогда не будут вместе, но недавно они объявили о своем воссоединении и улетели в теплые края. «Не осуждайте меня. Я простила Джигурду! Никита отец моих детей, которые Души в нем не чают. Если бы вы узнали то, что узнала я, поступили бы так же!», — подписала Анисина фото в Instagram, на котором крепко обнимает мужа.

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова удивила поклонников своей тайной свадьбой в 2013 году. Избранником Даши стал Артур Смольянинов. Ребята поняли, что у них много общего во время съемок сериала «Гетеры майора Соколова». Мама актрисы, которой тогда было всего 20 лет, против свадьбы не возражала: «Она увидела в нем настоящего мужчину, похожего на ее отца. Муж умер год назад. Он умел ухаживать и отгородить от проблем».

Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году на съемках программы «Большие гонки» во Франции. Тогда певица тяжело переживала не самое приятное расставание со своим продюсером, с которым ее связывали и романтические отношения. Исцелить разбитое сердце Подольской смог один взгляд на Преснякова: «Это была любовь с первого взгляда. Внутренний голос сказал мне: "Это твой будущий муж"». В 2010 году они поженились, а пять лет спустя Наталья родила долгожданного сына Артемия.

Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко

С будущей супругой азербайджанский драматический тенор Юсиф Эйвазов познакомился на репетиции оперы Пуччини «Манон Леско» в Риме. Анне Нетребко удалось исполнить не только главную партию в постановке, но и в жизни Юсифа. Роскошная свадьба влюбленных состоялась в 2015 году в Вене.

Эйвазов признался, что никогда бы не закрутил роман с Анной Нетребко, если бы она сама не проявила инициативу: «Она просто дала мне понять, что есть шанс. А у меня началась обратная реакция. Я испугался. Думаю, вот приехала примадонна, поиграет со мной, как с плюшевым мишкой — и до свидания. Я никогда в жизни даже представить не мог, что такая женщина обратит на меня внимание!».

Фото: Global Look Press, Starface, East News, Instagram