Сегодня один из самых известных футболистов мира, Дэвид Бекхэм, празднует 42-й день рождения. С утра его успели поздравить жена и дочка. «С днем рождения, папочка! От твоих любимых девочек!! Мы любим тебя очень, очень сильно! Целуем. Мамочка и Харпер», — написала Виктория под трогательной фотографией.
Позже в ее блоге появился снимок самого именинника, на котором тот выглядит чрезвычайно довольным. «С днем рождения, Дэвид, мы все тебя очень любим», — написала жена.
Торт, свечу на котором задул глава семейства, нельзя сравнить с 300-килограммовым красавцем, который накануне демонстрировал популярный российский артист Филипп Киркоров, но разве в размере счастье?
Поздравляем Дэвида и втайне завидуем его жене.
Фото: instagram.com