Сегодня один из самых известных футболистов мира, Дэвид Бекхэм, празднует 42-й день рождения. С утра его успели поздравить жена и дочка. «С днем рождения, папочка! От твоих любимых девочек!! Мы любим тебя очень, очень сильно! Целуем. Мамочка и Харпер», — написала Виктория под трогательной фотографией.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)Май 1 2017 в 11:47 PDT

Позже в ее блоге появился снимок самого именинника, на котором тот выглядит чрезвычайно довольным. «С днем рождения, Дэвид, мы все тебя очень любим», — написала жена.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)Май 2 2017 в 6:04 PDT

Торт, свечу на котором задул глава семейства, нельзя сравнить с 300-килограммовым красавцем, который накануне демонстрировал популярный российский артист Филипп Киркоров, но разве в размере счастье?

Dear Dad Happy birthday.I hope u have an amazing day!! U r the best dad in the Публикация от Cruz Beckham (@cruzbeckham) Май 1 2017 в 11:13 PDT

A lot of Love for Daddy today @victoriabeckham @brooklynbeckham @cruzbeckham @romeobeckham #@HarperSeven photo by mummy Публикация от David Beckham (@davidbeckham) Май 2 2017 в 11:52 PDT

Поздравляем Дэвида и втайне завидуем его жене.

Фото: instagram.com