За бракоразводным процессом Анджелины Джоли и Брэда Питта следит не меньшее количество людей, чем за их совместной жизнью. Так, по сообщению Dailymail, актриса, чей статус, по слухам, скоро официально сменится на «разведена», снова общается с отцом – знаменитым американским актером Джоном Войтом. Именно он составил компанию ей и своим внукам на ужине в ресторане.

По сообщению источника, Анджелина выглядела грустной и подавленной. Актриса как всегда была одета в черное. Вместе с ней в ресторан пришли четверо из шести детей – сын Пакс Тьен, дочь Захара Марли и близнецы Вивьен Маршелин и Нокс Леон.

Отношения с отцом у актрисы складывались не очень гладко. В 2002 году она оборвала все связи с ним и официально сменила фамилию (убрала приставку Войт). Причиной разрыва стала неоднозначная реакция Джона Войта на желание дочери усыновить камбоджийского мальчика. Отец актрисы засомневался в ее психическом состоянии — после этого в течение 6,5 лет Джоли не общалась с ним. Однако, в 2009 году актеры помирились. По информации инсайдера, большую роль в этом примирении сыграл Брэд Питт. Он пригласил Джона Войта в Венецию, где в фильме «Турист» снималась Анджелина. В итоге, отец и дочь наладили отношения: Анджелина, Джон, Брэд и дети катались вместе на лодке по Большому Каналу. Джон был очень рад общению с внуками: по его словам, он хочет наверстать упущенное время. Возможно, именно поэтому актриса ищет утешение у отца.

Напомним, о разрыве Джоли и Питта стало известно в 2016 году. По слухам, одна из самых красивых пар Голливуда до сих пор не может расстаться, т.к. актеров связывают теплые отношения. Не так давно Анджелина приобрела виллу неподалеку от дома супруга. Также, по сообщению инсайдеров, актеры встречаются втайне от детей.

Фото: globallookpress.com