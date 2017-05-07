Анджелина Джоли приобрела особняк в Лос-Анджелесе, чтобы находиться ближе к Брэду Питту. По информации источника, расстояние между домами экс-супругов всего три километра. Актриса считает, что так Брэду Питту будет удобнее встречаться с детьми.

В доме находится шесть спален, десять ванных комнат, тренажерный зал, библиотека и открытый бассейн.

Напомним, что актеры познакомились в 2005 году на съемках фильма «Мистер и Миссис Смит». В 2016 году, спустя два года после официального брака, пара рассталась. Актриса воспитывает шестерых детей. Все дети носят фамилию Джоли-Питт.

Фото: Hilton Hiyard, globallookpress.com