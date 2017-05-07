33-летняя певица Алсу является активным пользователем социальных сетей. На днях артистка опубликовала на своей странице фотографию девочки лет 10-12 с подписью «Guess who» (Угадайте, кто? — прим. ред). Фолловеры знаменитости предположили, что на фото одна из дочерей артистки. Мнения разделились – одни утверждали, что на фото Сафина, а другие – что это Микелла. Истинные фанаты певицы сразу узнали в девочке со снимка саму Алсу. «Маленькая Алсу! Тут и гадать не надо», «Алсуня!», «МиниАлсу», «Наша любимая Алсу маленькая», — прокомментировали фото подписчики.

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a)Май 5 2017 в 10:34 PDT

Многие обратили внимание на сходство певицы и ее младшей дочери Микеллы: «в маленькой Вас вижу Микеллу», «Алсу,как Микелла на тебя похожа!», «Если Микелла была бы смуглая и темнее, то просто один в один на маленькую маму-Алсу похожа», «Улыбка и взгляд - копия Микелла».

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a)Июл 8 2016 в 2:23 PDT

Напомним, что певица воспитывает троих детей — 10-летнюю Сафину, 9-летнюю Микеллу и 8-месячного Рафаэля.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com