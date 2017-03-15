Алсу довольно часто радует поклонников семейными фотографиями: они знают, как выглядит ее сестра, уверены, что любимица похожа на маму. А еще певица просто обожает своего младшего брата и после очередной встречи с ним не смогла не поделиться свежими фотографиями.

«Братишка возмужал», — написала она и опубликовала два снимка, которые займут достойное место в ее семейном альбоме.

Публикация от АЛСУ ALSOU Official Instagram (@alsou_a)Мар 15 2017 в 5:34 PDT

Публикация от АЛСУ ALSOU Official Instagram (@alsou_a)Мар 15 2017 в 5:52 PDT

Ренарду Сафину всего 21 год, но он уже успел и жениться, и обзавестись ребенком: племянница Алсу родилась весной прошлого года. Они с 27-летней Залиной Сулеймановой души не чают в малышке.

Залина — дочь успешного бизнесмена. Ренард — тоже не из простой семьи. На свадьбу им отец певицы и брат Марат подарили большой дом. Там семейство частенько собирается вместе.

Фото: instagram.com