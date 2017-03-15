Алсу довольно часто радует поклонников семейными фотографиями: они знают, как выглядит ее сестра, уверены, что любимица похожа на маму. А еще певица просто обожает своего младшего брата и после очередной встречи с ним не смогла не поделиться свежими фотографиями.
«Братишка возмужал», — написала она и опубликовала два снимка, которые займут достойное место в ее семейном альбоме.
Ренарду Сафину всего 21 год, но он уже успел и жениться, и обзавестись ребенком: племянница Алсу родилась весной прошлого года. Они с 27-летней Залиной Сулеймановой души не чают в малышке.
Залина — дочь успешного бизнесмена. Ренард — тоже не из простой семьи. На свадьбу им отец певицы и брат Марат подарили большой дом. Там семейство частенько собирается вместе.
Фото: instagram.com