Совсем скоро, 26 апреля, состоится премьера нового видеоклипа Алены Апиной на песню «Девушка Бонда». Его было решено снимать по подобию предыдущего ролика, «Близость», который собрал множество гневных комментариев в Сети из-за того, что 52-летняя певица предстала в нем в весьма откровенном образе.

В «Девушке» ожидается еще больший накал, в частности артистка поделилась, что зрители смогут увидеть ее в весьма откровенных постельных сценах с молодым актером Дмитрием Гайворонским. «Пусть завидуют», — усмехнулась звезда, которая, однако, не видит эпатаж своей самоцелью. «Я буду так делать постоянно, если того потребуют мои художественные вымыслы. Это не самоцель: давайте я трусы покажу, потом еще и с мальчиком прилягу молодым, а потом мы туда и девочку положим и снимем еще один клип. Это не так», — сообщила она в разговоре с редактором «Лайф».

«Все сюжетное наполнение клипа придумал режиссер. Он требовал откровенности. Его смущала игра в игру. Ему нужны были реальные эмоции и чувства, которые нужно иметь или нет. А поскольку я сама назвалась груздем, да еще и его в это втянула, вариантов не было, пришлось закрыть глаза и пуститься во все тяжкие. Это видео — порно лайт. Это очень весело», — призналась звезда.

Публикация от Алёна Апина (@neapina)Апр 19 2017 в 9:07 PDT

15-летняя дочь не стала упрекать маму: «Я очень боялась, что моя дочка увидит это и скажет: "Мам, а кто это?" Она очень поддержала меня. Она видела, что я долго готовилась, сильно переживала и поняла меня. Мама поехала снимать кино, и это абсолютно нормально».

Несмотря на то, что певица находится в хорошей физической форме, постельные сцены дались ей нелегко: «На следующий день после съемок клипа я с трудом смогла подняться с кровати, не могла руку поднять и не могла понять, что ж я делала-то такого... И тут я вспомнила, как бывалые люди говорят, что секс действует не только оздоровительно, но и похудательно. А что, хороший вариант для тех, кто не хочет проводит свою жизнь в спортивном зале и за пустым столом», — кокетничает Алена.

Публикация от Алёна Апина (@neapina)Мар 28 2017 в 4:05 PDT

Фото: instagram.com, youtube.con