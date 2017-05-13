Популярная актриса Ирина Гринева воспользовалась перерывом в работе и улетела на Крит с супругом Максимом Шабалиным и дочерью Василисой. Как и многие другие знаменитости, Ирина выкладывает фотографии с курорта в социальную сеть. Поклонники актрисы положительно отреагировали на снимок: «Какие красотки отличного вам отдыха», «Морские нимфы», «А на носках, как гимнастка!!!!!», «Самая красивая».

Публикация от Ирина Гринева (@grinevaru)Май 12 2017 в 8:52 PDT

К сожалению, отпуск актрисы начался на минорной ноте: по прилете у Ирины поднялась температура и начался насморк. Но больше всего ее расстроило то, что она не может уделить должного внимания дочери.«Вокруг меня бегает Василиса, зовет играть.Что бы еще такое выпить, чтобы прийти в себя», — поделилась с подписчиками Гринева.

Публикация от Ирина Гринева (@grinevaru)Май 11 2017 в 11:22 PDT

Напомним, Ирина Гринева и Максим Шабалин поженились в 2010 году, а спустя три года у супругов родилась дочь Василиса.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com