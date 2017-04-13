20 января бывшая участница группы Spice Girls Джери Холлиуэлл родила сына. Монти стал для нее вторым ребенком. И всего через три месяца после родов певица продемонстрировала стройное тело в купальнике.

Публикация от Geri Horner (@therealgerihalliwell)Апр 13 2017 в 1:18 PDT

На певице — слитный купальник: для бикини время еще не пришло. Малыш в ее руках счастливо улыбается. «Первый заплыв Монти», — прокомментировала мама.

Бывшая «перчинка» не скрывает мальчика, как это принято у некоторых суеверных звезд. Первую фотографию, на которой было запечатлено лицо крохи, Джери опубликовала, когда ему исполнилось всего две недели. На нем Монти, она и счастливый папа — миллионер Кристиан Хорнер — позировали вместе.

Холлиуэлл и Хорнер официально объявили о своем романе в марте 2014 года. В прошлом году влюбленные официально зарегистрировали свои отношения, до этого они были друзьями с 2009 года. Оба воспитывают по одной дочери от предыдущих отношений.

Фото: instagram.com