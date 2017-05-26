Безупречная внешность 55-летней Екатерины Андреевой не раз становилась объектом сплетен. Злые языки уверены: без пластики здесь не обошлось. Сегодня, в ответ на очередную порцию слухов, телеведущая показала свой секрет красоты.

«Это наш с доктором Игорем Николаевичем ответ на все враки о пластике, ботоксе и прочем. Мои 300 иголок, как 300 спартанцев-охраняют мое лицо от всего про что лгут. И доктор Игорь, как царь Леонид — сказал — сделал. Защитил мою кожу и мышцы. В нашем случае все остались живы, чай не в Спарте 491 года до н.э.а в России и китайские секреты знаем. Мозаика на лице — чтоб все тайны не разглашать. Методика авторская, запатентованная и повторить ее никто не может, но попытаться умыкнуть могли бы», — рассказала звезда.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Май 26 2017 в 9:42 PDT

Стоит отметить, что отважная Екатерина — мастер находить нетривиальные способы поддержания природной красоты. Ее подписчики до сих пор помнят ее фокус со скалкой:

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Апр 16 2017 в 10:23 PDT

Поддерживать фигуру в тонусе помогают, в том числе, практики:

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Апр 14 2017 в 10:42 PDT

Фото: instagram.com