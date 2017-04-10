Примерно месяц назад стало известно о разводе красивой пары — певец Влад Топалов подтвердил, что расстался со своей супругой Ксенией Данилиной. 9 марта они получили свидетельство о расторжении брака. Еще в сентябре ничего не предвещало беды: муж и жена приняли решение молниеносно — «взяли паузу» в ноябре и решили остаться свободными.

«Я рискну предположить за нас обоих, что причиной развода стала наша неопытность, неготовность в чем-то друг другу уступать. Когда мы начали встречаться, оба находились в том возрасте, в котором уже хочется завести семью и остепениться. Но это был такой большой «бум» – столкнулись два Скорпиона (я немного верю в гороскопы), яркие, эмоциональные, сильные, боевые. Вот и поторопились в бой – даже не успели пожить вместе, только после свадьбы у нас начался быт», — признался он в интервью PEOPLETALK.

Влад и Ксения были знакомы с детства. Решение о свадьбе пара приняла так же стремительно: «Мы начали встречаться весной 2014 года, а поженились уже в сентябре 2015». Влад уверен, что у них были разные представления о браке, которые они просто не успели обсудить.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)Июл 22 2016 в 4:59 PDT

Впрочем, мужчина и сейчас точно не знает, какая женщина ему нужна. «Семья – очень сложная структура, над которой нужно много работать. В будущем мне хочется спокойствия, доброты и много тепла. Я непростой человек, и мне надо, чтобы меня чувствовали. У меня очень много тараканов в голове, я могу по пустяку завестись, париться, злиться, съедать себя, накручивать. Мне нужен такой человек, который будет сглаживать мои острые углы и настроение. Как это сделать, я, честно, не понимаю», — заключил он.

Фото: globallookpress.com