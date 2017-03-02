Бывший участник группы Smash! Влад Топалов и 28-летняя дочь бизнесмена Ксения Данилина решили расстаться. Ребята подали документы на развод и сейчас ждут, когда все формальности будут улажены, сообщает Лайф. Как уверяют знакомые пары, Ксения и Влад давно не живут вместе.

Сам Влад не стал ни подтвержать, ни опровергать слухи о разводе. «У меня сегодня целый день разрывается телефон. Я не могу понять, откуда взялись эти слухи. Я никак не хочу это комментировать, бред какой-то. У меня все хорошо», - заявил он в комментарии для StarHit.

Влад Топалов женился на дочери российского бизнесмена Павла Данилина в сентябре 2015 года. На церемонии бракосочетания в Кутузовском загсе присутствовало только неколько друзей влюбленных. После свадьбы Ксения взяла фамилию мужа, однако недавно снова изменила ее в социальных сетях на девичью.

Фото: Instagram