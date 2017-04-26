Мало кто знает, что молодой человек, который всегда находится рядом с Юлией Самойловой — ее законный муж. Его имя — Алексей. «Мы познакомились в Интернете, переписывались в соцсетях, а потом встретились и понравились друг другу еще сильнее», — призналась певица в интервью WDay.

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok)Фев 11 2017 в 4:18 PST

«Мы вместе уже восемь лет. Леша душевный, добрый человек, сопереживающий чужим проблемам. Во мне этих качеств меньше, чем в нем. Иногда он даже одергивает: "Подумай, прежде чем так говорить. Вдруг ты своими словами ранишь человека"», — делится она.

Несмотря на свой мягкий характер, Алексей — настоящая опора. Юля в шутку называет себя главой семьи: «Но только на кухне. Придумываю рецепты и говорю Леше, что порезать, какие специи добавить», — улыбается она.

Единственное, о чем жалеет певица — у них не было той свадьбы, о которой мечтают многие девушки: «Мы поженились три года назад, просто забежали в ЗАГС и расписались. Я мечтаю о венчании, о свадьбе в белом платье, но пока на это нет времени». Отметим, что белое платье очень идет Юле.

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok)Дек 3 2014 в 2:26 PST

Сейчас пара живет в Москве, в съемной квартире в Химках. Они вместе занимаются творчеством и выступают. «У нас такой и семейный, и творческий союз. Надеюсь, в мае выйдет альбом. Много песен в нем мы писали с Лешей», — делится певица надеждами на будущее.

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok)Май 6 2016 в 10:35 PDT

Фото: instagram.com