Сегодня популярная певица Юлия Началова стала гостьей программы «Человек-невидимка» на ТВ3. Эвелина Бледанс и приглашенные эксперты заставили ее вспомнить ошибки и рассказали артистке, в личной жизни которой царит полное затишье, какого мужчину ей следует ожидать.

С первым мужем, музыкантом Дмитрием Ланским, Юля прожила 2 года. «Это была искренняя студенческая любовь, но все закончилось», — вспоминает она. Мужчина любил ее, но был страшным собственником. Певица развелась с ним в 2004 году — это произошло из-за его измен, признала она.

В 2005 году Юля познакомилась с футболистом Евгением Алдониным и 1 июня 2006 года он стал ее мужем. 1 декабря 2006 года родилась их дочь Вера, но это не помешало паре развестись в декабре 2011 года. «Муж любил ее меньше, чем она его, он мог пить, гулять, изменять», — предположила гадалка. «Я не буду это комментировать», — нервно отрезала Началова, которая сочла, что та ошибается. И певица, и ее коллега и сестра, присутствовавшие в студии, уверены: Женя боготворил Юлю. Напротив: иностранные СМИ писали, что это певица изменила мужу, что и стало причиной развода.

Третий серьезный роман певицы с хоккеистом Александром Фроловым, который даже сделал ей предложение руки и сердца, закончился в 2016 году, и о причинах разлада женщина предпочла умолчать. «Иногда я слишком сильно подстраивалась под мужчин», — пожала плечами она, но на предположение о любви к деньгам грустно вздохнула: часто именно ей приходилось оплачивать счета своих кавалеров.

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova)Мар 15 2017 в 10:15 PDT

Одинокой певица будет недолго. Гадалка предсказала Юле богатого жениха чуть старше нее, и еще двух детей, чему та очень обрадовалась. Началова подчеркнула, что ей было бы приятно встретить щедрого мужчину, но на самом деле она любит целеустремленных мужчин, а деньги часто к этому качеству прилагаются. Увы, мужчины из ее прошлого не слишком состоялись в этом плане.

Хейтеры часто обвиняют Юлю в том, что ее красота ненатуральна и она часто перебарщивает с фотошопом. Певица родилась блондинкой, а в школу пошла уже с такими цветом, какой носит сейчас. Она всегда гордилась своими ногами: они оставались неизменными даже во время беременности. Несмотря на это, артистка всегда была озабочена своей фигурой, и однажды чуть не погибла из-за попыток похудеть.

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova)Мар 25 2017 в 1:48 PDT

Фото: instagram.com, кадры из передачи