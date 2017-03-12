Семья Яны Рудковской и Евгения Плющенко считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Они поженились в 2010 году, а в 2013 у них родился сын Александр или, как ласково называет его мама и папа, Гном Гномыч.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Мар 11 2017 в 10:10 PST

Спустя семь лет отношений супруги решили обвенчаться. Подробности церемонии пока храняться в секрете. Зато накануне стало известно, что по случаю такого важного события Яна решила устроить девичник 8 июня в бутике Dior. К слову, билеты на торжество стали предметом лота, цена которого стремительно взлетела от 10 до 250 тысяч рублей. Все полученные средства от продажи пригласительных будут направленны в благотворительный фонд Елены Перминовой.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июн 3 2017 в 7:16 PDT

«Вы сможете вместе с подругами Яны провести вечер в потрясающей атмосфере и первыми увидеть новую коллекцию Марии Грации Кьюри. Вас ждут сюрпризы и подарки от Яны и Диор и зажигательные танцы под музыку одного из самых топовых DJ Москвы!», - сообщили организаторы аукциона.

Фото: instagram.com