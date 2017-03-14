Виктория Лопырева снова влюблена и счастлива, сообщают российские СМИ. Более того — вполне вероятно, что скоро она выйдет замуж. Дата свадьбы пока неизвестна, модель по-прежнему не раскрывает подробностей своей личной жизни, но кое-что уже стало известно вездесущим папарацци.

Так, на днях они заметили у Виктории на пальце помолвочное кольцо. Судя по размеру бриллианта, избранник Лопыревой богат. Об этом свидетельствуют и другие признаки: длинноногая блондинка путешествует по миру на частных самолетах и останавливается в лучших отелях. В разговорах с журналистами Вика не раз намекала, что ее возлюбленный — «не последний человек в России», отмечает «7Дней».

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018 (@lopyrevavika)Дек 15 2016 в 1:24 PST

«Скоро все узнают, кто мой избранник. Но пока я не хочу об том говорить. Раньше я много говорила о своей личной жизни и к чему это привело? Теперь я ученая и буду молчать о своем счастье», — цитирует журнал.

Напомним, что первая попытка модели выйти замуж не увенчалась успехом. Со знаменитым футболистом Федором Смоловым они начали встречаться в конце 2012 года, 16 декабря 2013 сыграли свадьбу на острове Бали, но до ЗАГСа так и не дошли, а вскоре и вовсе расстались.

Фото: instagram.com