Сегодня российские СМИ обсуждают «крик души» 30-летней Виктории Дайнеко. «А как называются подруги, которые сначала дружат с тобой и ты им доверяешь: зовешь на самые важные события, а потом она начинает лизать "ж" твоему мужу, и, видимо кое-что еще, а? Просто любопытно, как таких моральных прости**ток носит земля...», — написала она в своем блоге.

На самом деле о предательстве мужа и подруги певица знала еще в прошлом октябре, но предпочитала скрывать нелицеприятные подробности отношений. И лишь сегодня женщина решилась на отчаянный шаг: оставила квартиру, в которой когда-то была счастлива с Дмитрием Клейманом.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko)Июн 8 2017 в 10:08 PDT

«Собрать все вещи, все самое любимое взять с собой на новое место и начать с начала. А моя квартира) надеюсь в ней поселятся добрые люди, которые будут любить Ее не меньше чем я», — написала она.

О разрыве отношений звездной пары стало известно марте этого года. Будет ли певица жить одна, или она уже нашла новую любовь — думаем, мы скоро обо всем узнаем.

Фото: instagram.com