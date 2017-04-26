51-летний Валерий Меладзе и 38-летняя Альбина Джанабаева — одна из самых скрытных пар российского шоу-бизнеса. Чего стоит только то, что им на протяжении нескольких лет удавалось скрывать не только свои отношения, но и общих детей. В то время Валерий все еще находился в браке с Ириной Меладзе, с которой вырастил троих дочерей. Альбина и Валерий нечасто появляются вместе на светских мероприятиях и редко рассказывают о семье. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей: двухлетнего Луку и тринадцатилетнего Константина.

В отличие от Валерия, Альбина — заядлый пользователь соцсетей, но фотографиями с семьей подписчиков не балует. Недавно бывшая солистка группы «Виагра» опубликовала в Instagram снимок, на котором показала, как они с возлюбленным проводят время, готовя вкусный ужин на дне рождения продюсерского центра Velvet Music.

«Поздравляем ❤@velvetmusic с Днём Рождения!!!!! 13 лет!!!!!! Много готовили,много кушали))))», — подписала снимок певица.

Меладзе и Джанабаева выглядят очень счастливыми. Поклонники Альбины отметили, что по фото сразу видно «два любящих сердца», а некоторые из фанатов были бесконечно рады увидеть артистов вместе в одном кадре.

«То чувство, когда мечтал увидеть Валерия и Альбину еа одной кухне.... Мой крик души был слышен в Грузии», «Какие вы красивые. Самая лучшая пара. Счастья вам», «Побольше бы таких красивых фотографий», «Какие вы красивые,желаю вам счастья!Вы мне оба очень нравились,рада за вас!», «Ооо сколько лет трудов, и вот оно, сбылось)) вместе на одной фотке))))))».

Фото: instagram, global look press, east news