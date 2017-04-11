Сегодня в эфире «Авторадио» Валерий Меладзе ответил на вопросы ведущих, в том числе прокомментировал брак своей 25-летней дочери Инги Меладзе. За своего возлюбленного Нори Вергиза она вышла замуж тайно в январе. Мероприятие прошло в Великобритании, невеста ограничилась необычным нарядом и скромным торжеством.

«Я эту свадьбу не признаю!», — отрезал Валерий. Эта фраза моментально разлетелась по российским СМИ, но у нее было и продолжение: «Пока мы не напьемся», — добавил отец.

Публикация от Inga Meladze (@ingameladze)Янв 29 2017 в 12:17 PST

Для того, чтобы Валерий смог отвести Ингу к алтарю, молодожены устроят вторую свадьбу, передает сайт WMJ. К личности новоиспеченного мужа своей дочери у папы нет вопросов: «хороший, надежный парень», — так описывает его он в трех словах.

Публикация от Inga Meladze (@ingameladze)Мар 23 2017 в 5:26 PDT

С будущим мужем дочь звезды познакомилась в университете — они оба учились в Оксфорде. Одни источники утверждают, что теперь уже муж Инги работает обозревателем на известном арабском телеканале «Аль-Джазира», другие более скромны в предположениях, утверждая, что он просто финансист. Помолвка влюбленных состоялась в Марракеше в прошлом году.

Что интересно, общаются Валерий и Нори с помощью переводчика: несмотря на то, что парень индийско-марокканского происхождения говорит на английском языке, взаимопонимание со старшим поколением страдает.

Фото: globallookpress.com, instagram.com