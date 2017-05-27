58-летняя певица Мадонна закрутила новый роман. Как сообщает RadarOnline.com, в настоящий момент артистка находится в Лиссабоне с Кевином Сампайо. 31-летний португалец работает в модельном бизнесе, а с Мадонной познакомился два года назад во время съемок ее клипа «Bitch, I am Madonna».

По сообщениям источника, впервые Мадонну и Сампайо вместе увидели пару два месяца назад в одном из ресторанов Нью-Йорка. Отношения пары развиваются очень быстро и, возможно, уже скоро Мадонна переедет в Лиссабон к Кевину.

Публикация от Kevin Sampaio (@kevinsampaiotwin)Май 17 2017 в 6:10 PDT

Напомним, это уже не первый молодой бойфренд знаменитой артистки: до Кевина Сампайо артистка поддерживала отношения с 25-летним манекенщиком Абубакаром Сумаморо. В 2009 году она была готова родить ребенка Иисусу Лузу (на тот момент ему было 23 года), а свой 53-ий день рождения певица встречала в компании 24-летнего Брахима Заибата.

Фото: instagram.com, globallookpress.com