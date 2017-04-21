Популярная певица Жанна Фриске скончалась от рака головного мозга в июне 2015-го. С тех пор прошло уже почти два года, все это время Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает их общего сына, и не так давно даже опубликовал эссе на тему отцов-одиночек. Но все-таки отношения с женщинами у него есть, уверены журналисты. Издание PEOPLETALK, кажется, выяснило, с кем встречается бывший муж Жанны Фриске.

Сотруник издания случайно увидел Дмитрия в «Кофемании» в компании с симпатичной блондинкой. «В кофейне молодые люди активно флиртовали, держались за руки и обнимались. В общем, вели себя как самая настоящая пара», — комментирует очевидец.

Журналисты выяснили личность загадочной блондинки, ей оказалась Екатерина Тулупова — бывший руководитель студии «Арх. Предмет», создательница женского клуба «Креативные завтраки». Родом женщина из Екатеринбурга, в Москве она окончила Московский энергетический институт, факультет дизайна.

Ранее СМИ, со ссылкой на слова Владимира Борисовича Фриске, отца Жанны Фриске, сообщали, что Дмитрий встречается с Оксаной Степановой, личным косметологом и подругой Жанны. В прошлом году мужчину также видели в Пушкинском музее в компании неизвестной брюнетки.

Мы будем следить за развитием событий.

Фото: instagram.com, facebook.com