О своих бывших женщинах Егор Кончаловский предпочитает не говорить. А если говорит, то лишь с обожанием. Сегодня он рассказал о коротком романе с актрисой Натальей Андрейченко.

«С Наташей Андрейченко мы встретились в 1989 году в LA, я работал на картине "Танго и Кэш", она где-то снималась. У нас была феерическая больше чем дружба! Какой-то взрыв! Сейчас об этом уже можно сказать: столько утекло воды. Наташа ныне живет в Мексике», — написал он в своем блоге под портретом актрисы.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii)Мар 1 2017 в 9:31 PST

«Очень красивая женщина!!!», «Одна из талантливых актрис, очень глубокая женщина, обожаю ее», «Вы такой идеальный мужчина, обо всех своих "прошлых" женщинах говорите очень теплые слова. Такого сейчас не встретишь, как расходятся, столько грязи льют "мужики"», — восхищены подписчики.

60-летняя Андрейченко обитает в курортной зоне на восточном побережье Мексики. Там актриса занимается духовными практиками, собирает вокруг себя единомышленников и ставит памятники. Наталья была даже награждена за вклад в искусство грамотой от мэра Канкуна, сообщал сайт «Дни.ру».

Фото: instagram.com