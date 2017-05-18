Вчера, 17 мая, на Лазурном берегу состоялась церемония открытия 70-го Каннского кинофестиваля. Хозяйкой мероприятия стала 52-летняя актриса Моника Беллуччи, которая изрядно удивила зрителей. Она блистала сцене в полупрозрачном платье, едва скрывающем сокровенные части ее тела, а в разгаре вечера шокировала публику страстным поцелуем с коллегой.

Поведение дивы заставило светских сплетников вспомнить о том, что в зале должна была находиться новая избранница ее экс-супруга Венсана Касселя, 20-летняя модель Тина Кунаки. Она, кстати, тоже блистала в прозрачном платье, но днем ранее — во время фотосессии на яхте:

Публикация от Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey)Май 16 2017 в 8:51 PDT

Ситуацию моментально окрестили «любовным треугольником Канн-2017». Сплетники предположили, что юная возлюбленная Касселя, прикрываясь рекламным контрактом и участием в съемке, которую перенесли на май по просьбе модели, решила появиться на фестивале. Она не посоветовалась с самим актером, который решил и вовсе не вмешиваться в ситуацию, и пошла на этот шаг исключительно из ревности, пишут СМИ. И, по всей видимости, более опытная соперница сумела утереть ей нос.

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)Май 17 2017 в 9:54 PDT

А как считаете вы, кто выглядит более эффектно — Тина или Моника?

Фото: globallookpress.com, instagram.com