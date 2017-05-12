Несколько дней назад популярная телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки и ее любимый супруг, 30-летний директор по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василий Бровко, отправились в романтическое путешествие на Мальдивы. Там Тина с удовольствием «выгуливает» свои наряды. «Простите, но чемодан одежды простаивает + в ресторан не прорваться. Все едят вечерами так, что даже здесь лист ожидания мешает мне наесться на вечер», — объясняет она обилие стильных снимков в своем Instagram.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)Май 11 2017 в 10:04 PDT

Звезда с удовольствием демонстрирует результаты своих сумасшедших тренировок, надевая укороченные топы и микро-шорты. И даже находясь на отдыхе, она не забывает о спорте. «Мы с Кайей каждый день тренируемся... Спрашивает, такая ли я прыткая в Москве. Зажгла зал. Когда приехали, люди только заходили, примеривались к тренажерам и уходили. Но, слава обо мне пошла по острову и потянулись отдыхающие стаями. Делаю кассу спортзалу», — делится она успехами.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)Май 10 2017 в 12:57 PDT

Семейная пара катается на скутерах и велосипедах, а пару дней назад они вместе отправилась на яхте на морскую рыбалку. «Ловись рыбка большая и маленькая... Поймана рыба Ваху, переименованная мною в Вахтанг-fish. Капитан утверждает, что марлин вахтангу в подметки не годится. Про тунца молчу. Пойман также микротунец, которого не хватит даже на сашими... Тунчишка, что с него взять», — отчиталась Тина.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)Май 9 2017 в 9:31 PDT

Компанию им составил бразильский футболист Роналдо — доподлинно неизвестно, было ли это стечением обстоятельств, но глава российского спортивного канала «Матч-ТВ» была явно рада этой встрече.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)Май 12 2017 в 6:35 PDT

Сегодня счастливая женщина поделилась с поклонниками романтическими фотографиями с мужем. Она перестала скрывать отношения с ним лишь недавно, летом 2016 года объявив о том, что выходит замуж.

Фото: instagram.com