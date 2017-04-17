Недавно три ведущие канала «Матч ТВ» Мария Басс, Софья Тартакова и Юлия Шарапова снялись в жаркой фотосессии для майского номера журнала Maxim. Красоту и сексуальность девушек оценили не только любители спорта и зрители телеканала, но и их коллега Тина Канделаки.

На своей странице в Instagram журналистка опубликовала фото обожки журнала и заявила, что с такими ведущими за будущее спортивного телевидения можно не волноваться.

«С такими ведущими за будущее российского спортивного телевидения можно не волноваться, друзья! Юлия Шарапова, Софья Тартакова и Мария Басс в майском номере #Maxim!», — подписала фото Канделаки.

Сами же участницы фотосессии решили не болтать о своих съемках, а Мария Басс лишь скромно написала: «Тихо. Держитесь там. В киоск сходите».

«Мы спокойны за отечественный спорт до тех пор, пока такие красавицы говорят о нём. Даже когда наши проигрывают, посмотришь на ведущих «Матч ТВ» — и тотчас мысль: а жизнь-то удалась! Канал «Матч ТВ» поделился с нами своими главными победами — ведущими Марией Басс, Софьей Тартаковой и Юлией Шараповой», — говорится в анонсе номера.

Фото: Instagram