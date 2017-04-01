Актриса Светлана Ходченкова, звезда фильма «Викинг», после нескольких неудач в лично жизни решила скрывать свои чувства от посторонних глаз. 34-летняя актриса была замужем, ее избранником тогда стал актер Владимир Яглыч. Но через 5 лет жизни вместе, в 2010 году пара рассталась. После этого с 2011 до 2015 года Ходченкова встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным, а после этого с его другом Кириллом. Но и эти отношения не привели ее к счастью.

Как сообщает «Телепрограмма», сейчас у Актрисы новые отношения. «В этот раз все может быть очень серьезно», — цитируют они близких друзей актрисы. Новый мужчина актрисы тоже бизнесмен. Более того, пара в скоро времени может обручится. Об этом рассказала парапсихолог Серафима Золотарева.

«Нельзя говорить, то три предыдущих любовных истории были ошибкой. Случайных людей в нашей жизни не бывает — каждый приносит нам что-то нужное для будущего или опыт. Она никогда не смогла бы ужиться с самцом-тираном», — рассказала парапсихолог. Она считает, что в следущем году Светлана впервые станет мамой, а брак будет долгим и крепким. «Он — хороший человек, серьезный и целеустремлённый, но не испорченный славой и деньгами. Скорее всего, бизнесмен. У них возможен гармоничный брак», — рассказала Золотарева.

Фото: globallookpress.com