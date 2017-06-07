В конце мая супермодель Миранда Керр вышла замуж за создателя соцсети Snapchat Эвана Шпигеля. Тайная церемония, на которой присутствовало порядка 50 гостей, прошла в особняке пары в Лос-Анджелесе.

После торжества молодожены отправились в свадебное путешествие на частный остров Лаукала, Фиджи, где располагается роскошный курорт Laucala Island Resort, принадлежащий основателю компании Red Bull Дитриху Матешицу.

Как стало известно, на территории курорта расположено 25 вилл самых разных категорий, стоимость одной ночи в которых составляет от 12 до 60 тысяч долларов, а в перерасчете на рубли — примерно от 670 тысяч до 3 миллионов. Миранда с мужем в качестве особых гостей поселились в резиденции самого Матешица.

Пока Керр вместе с любимым супругом наслаждается романтическим отдыхом, ее шестилетний сын Флинн проводит время с папой, Орландо Блумом, который, по слухам, ревнует Миранду к ее новому мужу и все еще лелеет надежду о воссоединении семьи.

Напомним, что Керр и Шпигель познакомились три года назад. Прошлой весной влюбленные купили особняк за 12 миллионов долларов и объявили о помолвке.

Фото: instagram.com, myhotelreservation.net, eastnews.ru