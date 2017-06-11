Сергея Жукова и Регину Бурд называют одной из самых крепких семейных пар российского шоу-бизнеса. Сегодня в Instagram солиста группы «Руки вверх» появился трогательный пост-признание в любви — ровно 11 лет назад Сергей и Регина, которая в то время была участницей популярной группы «Сливки», встретились впервые.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)Июн 10 2017 в 2:06 PDT

«Я сейчас лечу в самолете и вижу в иллюминаторе мириады огней удаляющейся от меня Москвы... Самый яркий огонек - это ты, моя любовь. Где -то там, среди этого мегаполиса, ты мирно спишь в нашей постели. Возможно, с тобой спит Мирошка, а может быть и старший сыночек Энджел по традиции перешел под бочок к маме ночью... Кто бы мог подумать, что ровно 11 лет назад я увижу тебя и сойду с ума надолго... Кто бы мог сказать мне тогда, что от нелепой шутки про клубнику, которую я выпалил при нашей первой встрече (ты же помнишь, ты кушала ее с подругой) уже через 11 лет мы будем счастливейшей семьей с 3-мя самыми лучшими на земле детками и с планами на детей еще:) Кто бы предупредил меня, что это ты - та самая Женщина, которая позволит мне стать настоящим Мужчиной! Кто бы, хоть намекнул мне, что именно благодаря тебе я смогу снова подняться и, как дракон лететь вперед, испепеляя все трудности и завоевывая новые вершины... Кто бы рассказал мне, что в 40 лет я смогу любить больше, ярче и безрассуднее, чем в 20... Сегодня наша годовщина... День, который я буду помнить всю свою жизнь. Он подарил мне все, чего у меня не было и дал понять, что многое остальное слишком мелочно и неважно. Я люблю тебя! Ты знаешь это, и твоя любовь наполняет меня целиком! И пусть в этот день я где-то высоко в небесах, в самолете, а ты внизу мирно спишь в нашей постели, я все равно каждой клеточкой рядом с тобой. Всегда! Навеки! Вечно! P.S. Мне все равно куда ты поведешь меня по жизни, любимая. Я просто протягиваю тебе руку и ничего не боясь иду за тобой, хоть на край света...», — подписал снимок Сергей.

Лишь бы быть с тобою рядом...как и эти 11 лет...#zhukovstory #11.06.2017 Публикация от Регина Бурд (@burdregina) Июн 11 2017 в 5:43 PDT

Напомним, Сергей Жуков и Регина Бурд поженились в 2007 году. Пара воспитывает троих детей — 8-летнюю Николь, 7-летнего Энджела и 2-летнего Мирона. Кроме того, Сергей и Регина открыли семейную кондитерскую Cupcake Story, которая очень популярна среди российских знаменитостей.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)

Фото: instagram.com