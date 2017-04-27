Сегодня главная сваха страны Роза Сябитова опубликовала в своем блоге фото почти десятилетней давности. На нем ведущая запечатлена в день свадьбы с Юрием Андреевым, с которым познакомилась после съемок очередного выпуска программы «Давай поженимся!». Она светится от счастья и еще не знает, что через три года этот брак развалится.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) Май 5 2017 в 12:34 PDT

«Вкладывая что-то в отношения, вы привыкаете к ним. Привычка рождает — близость. Близость рождает надежду. А для женщины самое страшное — это крушение надежды», — философски подписала снимок звезда.

Недаром Розу называют главной свахой. Она помогает людям найти свою любовь на шоу и, кроме того, владеет брачным агентством. Однако в своей личной жизни 55-летняя Сябитова не раз наступала на грабли. После гибели первого мужа (от которого у нее двое детей), неудачного второго брака и нескольких несложившихся отношений, ведущая в одном из интервью призналась, что чувства у нее атрофировались, а сама себя она стала называть «женщиной-воином».

«Чувства и эмоции у меня атрофировались с годами, десятилетиями. Воину нельзя проявлять свои чувства, а я стала женщиной-воином, чтобы обеспечить жизнь своему потомству. Детей нужно кормить, учить, защищать, давать возможности».

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) Апр 27 2017 в 6:44 PDT

Сейчас, по словам Сябитовой, все ее отношения с мужчинами строятся на деловой основе и взаимовыгоде. Как рассказывала ведущая, ее избранник должен быть ей интересен с «точки зрения интеллекта» и должен жить своей жизнью, не напрягая ее.

«В моем списке основных потребностей мужчина сейчас стоит на четвертом месте. Первое — это карьера, второе — дети, потому они все еще нуждаются во мне, третье — мой собственный комфорт. И ради мужчины я ничем из этого жертвовать не хочу».

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) Апр 29 2017 в 1:57 PDT

Возможно, такой мужчина уже нашелся. Напомним, что несколько дней назад Роза опубликовала фото с загадочным незнакомцем, однако имени его не раскрыла. Поклонники свахи до сих пор гадают, кто же этот таинственный кавалер.

Фото: instagram.com