Знаменитая сваха Роза Сябитова сегодня опубликовала новую фотографию в своем блоге, которая очень заинтриговала пользователей сети. На ней ведущую обнимает привлекательный мужчина. Оба выглядят счастливыми.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)Апр 29 2017 в 1:57 PDT

«Правило: Увидев женщину и познакомившись с нею, мужчина понимает практически мгновенно, будет ли это Его Женщина. Если это ощущение не возникло после двух - трёх свиданий, оно не придёт НИКОГДА. Мужчина никогда не женится, если вы "лошадка" для других целей», — написала под этим снимком она.

Поклонники гадают: кто же загадочный кавалер Сябитовой? «Розочка, кто это? Хочу порадоваться за вас!», «А каковы планы у Вашего спутника?», «Похож на вашего бывшего», — пишут ей в комментариях. Фанаты считают, что это бывший возлюбленный свахи, бизнесмен Джузеппе из Италии. Она рассталась с ним в 2013 году. Возможно, Роза решила возобновить старые отношения.

Сама Сябитова пока не прокомментировала догадки подписчиков.

Фото: instagram.com