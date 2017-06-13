12 июня для «Кинотавра» стал очень насыщенным днем. Сначала звезды провели время за завтраком журнала Hello!, посмотрев первые кадры фильма «Лед», а после отправились на пляж отеля «Жемчужина», чтобы развлечься на Surprise party, организованную представителями комплекса «Роза Шале».

Этот вечер ознаменовался не только присутствием огромного количества звезд, завсегдатаев светских мероприятий фестиваля, таких, как Ксения Собчак и Максим Виторган, Аглая Тарасова и Милош Бикович, Тата Бондарчук, но и тех знаменитостей, чье появление стало неожиданностью для многих. Например, Романа Абрамовича, Валерия Тодоровского, Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова, Анны Меликян и других.

Но особое внимание привлекли Федор Бондарчук и Паулина Андреева, которые впервые в этом году приехали на «Кинотавр». Режиссер и актриса прибыли на фестиваль к премьере своего нового фильма «Мифы», где влюбленные исполнили главные роли.

Напомним, что именно на «Кинотавре» в прошлом году Бондарчук впервые вышел в свет с Андреевой, тем самым официально заявив о своих отношениях.

В этот вечер гостей развлекала группа «Zorkiy & the Ladies», вместе с которыми спели и по-настоящему зажгли Юлия Пересильд, Катерина Шпица, Анна Цуканова-Котт, Анна Слю, Нино Нинидзе, Сабина Ахмедова, а участница Comedy Woman Надежда Сысоева и вовсе дебютировала на сцене, исполнив рэп.

Увидеть одну из самых громких вечеринок «Кинотавра» вы можете прямо сейчас в нашей фотогалерее.

Фото: Александра Погиба, starface.ru