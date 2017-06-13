Этот вечер ознаменовался не только присутствием огромного количества звезд, завсегдатаев светских мероприятий фестиваля, таких, как Ксения Собчак и Максим Виторган, Аглая Тарасова и Милош Бикович, Тата Бондарчук, но и тех знаменитостей, чье появление стало неожиданностью для многих. Например, Романа Абрамовича, Валерия Тодоровского, Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова, Анны Меликян и других.
Но особое внимание привлекли Федор Бондарчук и Паулина Андреева, которые впервые в этом году приехали на «Кинотавр». Режиссер и актриса прибыли на фестиваль к премьере своего нового фильма «Мифы», где влюбленные исполнили главные роли.
Напомним, что именно на «Кинотавре» в прошлом году Бондарчук впервые вышел в свет с Андреевой, тем самым официально заявив о своих отношениях.
В этот вечер гостей развлекала группа «Zorkiy & the Ladies», вместе с которыми спели и по-настоящему зажгли Юлия Пересильд, Катерина Шпица, Анна Цуканова-Котт, Анна Слю, Нино Нинидзе, Сабина Ахмедова, а участница Comedy Woman Надежда Сысоева и вовсе дебютировала на сцене, исполнив рэп.
Увидеть одну из самых громких вечеринок «Кинотавра» вы можете прямо сейчас в нашей фотогалерее.
Фото: Александра Погиба, starface.ru