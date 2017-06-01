20 мая в Великобритании состоялась пышная свадьба 33-летней Пиппы Миддлтон (младшей сестры герцогини Кембриджской) и 41-летнего финансиста Джеймса Мэттьюза. После торжественной церемонии и роскошной вечеринки влюбленные отправились в свадебное путешествие: папарацци застали пару в международном аэропорту Лос-Анджелеса, откуда Пиппа и Джеймс отбыли на полинезийский остров Тетиароа. Сплетники уточнили: стоимость аренды вилл варьируется от 3 до 10 тысяч долларов (от 170 до 570 тысяч рублей) за ночь.

Вчера Пиппу и Джеймса видели уже в Сиднее: утром влюбленные совершили пробежку в Королевском ботаническом саду, а позже — отправились на водную прогулку. «Пиппа и ее муж подождали, пока сопровождавшая их пара с ребенком займут места на лодке, и затем присоединились к ним. Они выглядели очень счастливыми... я впервые видел членов королевской семьи так близко», — рассказывает очевидец.

Конечной целью стал ресторан Cottage Point Inn, средний счет которого составляет 180 долларов (около 10 тысяч рублей), а в меню — блюда из угря, редкой рыбы ментициррус, а также сырое мясо кенгуру и вяленая свинина. В разное время его посещали такие звезды как Орландо Блум и Кэмерон Диаз. Там компания провела около трех часов. «Пиппа и ее спутник были очень дружелюбными. Никто из наших посетителей их не узнал, но это конечно ничего не значит: пару месяцев назад к нам заходил Дастин Хоффман, и ему тоже удалось остаться инкогнито. Честно говоря, мы и сами не ожидали их увидеть», — цитирует издание Daily Mail Australia слова представителя заведения. Погода на обратном пути не радовала: поднялся холодный ветер и пошел дождь.

Молодожены остановились в отеле Park Hyatt, где постояльцы их уровня обычно оставляют от 11 до 19 тысяч долларов (от 625 тысяч до 1 миллиона рублей) за ночь. Также СМИ сообщают, что пара успела побывать на знаменитом Харбор-Бридж, посмотреть на город с высоты 134 метров.

Сколько времени пара проведет в Австралии — неизвестно. После того, как пара вернется на родину, им предстоит поездка на Северо-Шотландское нагорье, в гости к родным Джеймса. Позже пара появится на открытии чемпионата Франции по теннису.

Фото: globallookpress.com