В эту субботу, 20 мая, состоится свадьба сестры герцогини Кембриджской. Пиппа Миддлтон станет супругой мультимиллионера Джеймса Метьюза. Подготовка к празднику началась задолго до этой важной даты и длится до сих пор. Вчера Пиппа была замечена в церкви St Mark's, что в Баклберри — невеста обсуждала последние детали с батюшкой.

Опасаясь дождя, а прогнозы синоптиков на самый важный в ее жизни день нельзя назвать оптимистичными, женщина заблаговременно распорядилась построить для своей свадьбы стеклянный дворец. Он обошелся семье в сумму, эквивалентную 130 тысячам долларов или 7,5 миллионам рублей. Прессе стали известны пикантные подробности, касающиеся этого сооружения.

Для того, чтобы гостям было комфортно, Пиппа заказала автомобили Bentley, которые будут развозить их. А также — суперсовременные мобильные туалетные комнаты, которые будут расположены в одном из двух дополнительных павильонов. Отделка впечатляет: дубовая фурнитура, фарфоровые раковины, точечное освещение и зеркала в полный рост. Сами же унитазы с вакуумной промывкой напоминают те, что мы привыкли видеть в самолетах.

Всего на официальной церемонии ожидается около 100 гостей. Дома к празднованию присоединится еще 200 человек.

Жених тоже не ограничивает себя в тратах. 41-летний мультимиллионер был замечен с двумя черными пакетами с символикой Edward Green — туфли под этим брендом изготавливаются эксклюзивно, стоимость одной пары классической обуви эквивалентна 1100 долларам США или 67 тысячам рублей.

О своей скорой свадьбе сестра Кейт Мидлтон сообщила в июле 2016 года. Пиппа и Джеймса начали встречаться в 2012-м году, в какой-то момент влюбленные расстались и место Метьюза занял красавец-банкир Нико Джексон, но в 2015 году завидная невеста вернулась к Джеймсу.

Фото: globallookpress.com