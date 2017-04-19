Многие поклонники экс-солистки «Блестящих», а ныне телеведущей «Дом-2» Ольги Орловой заметили, что она много времени проводит со своим стилистом Евгением Кривенко. Он же, в свою очередь, с завидным постоянством публикует совместные снимки с артисткой, сопровождая их нежными подписями. Сейчас они находятся на Сейшелах, где снимается скандальная «телестройка» и радуют поклонников общими кадрами.

Публикация от Evgeny KRIVENKO (@krivenko_evgeny) Апр 19 2017 в 3:14 PDT

Однако одна из публикаций особенно заинтриговала пользователей Сети. На Instagram-страницах Ольги и Евгения появился снимок в стиле «следуй за мной», где ведущая держит за руку фотографирующего ее Кривенко и нежно смотрит в камеру.

Публикация от Evgeny KRIVENKO (@krivenko_evgeny) Май 11 2017 в 9:17 PDT

«Никуда не отпущу», - подписал стилист, добавив «смайлы» в виде сердечек.

Одни пользователи тут же завалили вопросами о том, вместе ли они, а другие просто поздравили пару: «Вы вместе?», «Уже все обсуждают, что вы самая лучшая пара ! Счастливы за вас ! Ура!», «Наша Оля наверное влюбилась! Самая красивая девочка на свете!!!!!», «Чья бы не была, эта рука хочет так счастья», «Вы такая нежная и красивая, долгих лет вам жизни!».

Фото: instagram.com