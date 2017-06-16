Сегодня популярная певица Ольга Орлова стала гостьей шоу «Человек-невидимка» на канале Тв3. «Моя замечательная тонкая и сильная Олечка Орлова», — так охарактеризовала героиню ведущая Эвелина Бледанс, намекнув, что разговор пойдет «о Жанне Фриске и не только».

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Июн 16 2017 в 2:26 PDT

Речь действительно пошла о ней. Один из экспертов, белый маг Роман Фад, не зная, кто скрывается в секретной комнате, рассказал, что героиня не так давно пережила трагедию — потеряла человека, с которым была очень близка почти с самого детства.

По его ощущениям, с момента трагедии прошло немного времени — год, полтора, два. «Рана на душе еще не зажила — когда больно настолько, что руку себе пилишь и сделать ничего невозможно», — описал он состояние Ольги.

«Энергетическая связь никуда не делась, она присутствует рядом с ней», — уверен Фад, и Ольга подтвердила это.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)Июн 15 2017 в 12:55 PDT

Маг сообщил, что именно Жанна помогла устроить личную жизнь своей близкой подруге. «Рядом с ней сейчас мужчина в теле, и все у них будет хорошо», — сообщил он. Друзья Ольги подтвердили, что избранник певицы действительно имеет крепкое телосложение Сама певица уточнила, что вместе они уже около пяти лет, и начали задумываться о свадьбе.

Когда пришла очередь гадалки Аиды заглянуть в судьбу «человека-невидимки», она увидела четыре брака. Женщина предположила, что два из них у Ольги в прошлом, и два — в будущем. «Три уже было, сейчас четвертый», — прокомментировала Ольга.

В откровенном разговоре с ведущей проекта Орлова призналась, что ее избранник, как и она сама, родился под знаком «скорпиона». Их отношения скорее напоминают партнерские — в них нет явного лидера, все решения принимаются сообща. «Когда спорю с ним, будто в зеркало смотрю», — заметила она.

Напомним, что Ольга сейчас воспитывает 16-летнего сына Артема, который родился в браке с крупным бизнесменом Александром Кармановым. Спустя три года после рождения наследника семья распалась.

Фото: instagram.com