Буквально несколько дней назад стало известно, что 42-летний Леонардо Ди Каприо расстался с 25-летней моделью Ниной Агдал спустя год отношений. Это подтвердило издание Gossip Cop, занимающееся опровержением слухов. Западные СМИ называют разные причины разрыва. По информации одного инсайдера, Лео попросту не был готов к браку. Другой же источник утверждает, что здесь не обошлось без новой возлюбленной Ди Каприо.

Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal) Май 9 2017 в 6:49 PDT

Как сообщил RadarOnline, оскароносный актер бросил Агдал ради другой. Ею оказалась его экс-возлюбленная, британская модель Рокси Хорнер.

«Лео всегда говорил, что ему очень нравится Рокси, а последний месяц ребята стали очень активно переписываться. У них пока не было возможности сходить на полноценное свидание, но, уверены, совсем скоро Лео устроит для Рокси романтический вечер», — рассказывает источник.

Публикация от ℛ♡✗ℽ ツ (@roxyhorner) Мар 19 2017 в 3:31 PDT

Сама же Рокси пока настороженно относится к ухаживаниям Ди Каприо, поскольку наслышана о его любовных похождениях. Однако Лео попытался всеми силами доказать, что он настроен очень серьезно.

К слову, слухи о том, что актер и британская модель встречаются появились еще в феврале прошлого года, когда папарацци застали парочку в одном из отелей Лондона, где они провели вместе два дня.

Фото: instagram.com, globallookpress.com