55-летняя телеведущая Роза Сябитова расскажет все о своей жизни и пластических операциях

В эту субботу в эфире «Первого канала» выйдет фильм о Розе Сябитовой. «Как я достигла успеха, став знаменитой? Что приобрела и чем пожертвовала? Вы узнаете в эту субботу в документальном фильме обо мне "Сваха на выданье"», — анонсировала телезвезда в своем блоге.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)Мар 16 2017 в 3:25 PDT

В съемках приняли участие сама Роза Сябитова, ее дети Ксения и Денис, родной брат Раиф Хасаншин и его жена Раиса. Перед телезрителями предстанет и Юрий Андреев, бывший муж звезды. Увидим мы и астролога Василису Володину.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)Фев 20 2017 в 3:12 PST

В списке героев также Александр Васильев и Евгений Папунаишвили, актрисы Наталья Селезнева и Евдокия Германова, телеведущие Софико Шеварнадзе, Дмитрий Дибров, и даже музыкант Сергей Шнуров.

«Роза Сябитова поделится своими советами — как же найти мужа. А мы, отталкиваясь от них, посмотрим — следовала ли сама Роза своим советам? Помогли ли они ей? Ведь свое личное счастье она пока так и не построила. Мы попробуем разобраться — почему?», — так анонсируют фильм на сайте «Первого канала».

Фото: instagram.com