Этой весной Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, решил сделать предложение руки и сердца своей девушке, Алене Красновой. Все произошло на празднике, который был организован в честь ее 20-летия. С небольшим опозданием парень решил показать, как он волновался, готовился, произносил заветные слова.

«Я и наша веселая раздалбайская компашка готовим сюрприз на День Рождения моей девушки, Алены. Сорян, что припоздал с выпуском, это все состоялось 8ого Марта! Но лучше поздно, чем никогда», — так подписал он видео в своем блоге.

Напомним, что до того, как решиться на серьезный шаг, пара встречалась три года. Свадьба состоится 27 июля этого года, на мероприятие приглашены близкие друзья и родные — всего около 200 человек. С организацией торжества молодым активно помогает Кристина Орбакайте, мама Никиты. «Хотим всех удивить. А перед этим обязательно будут девичник и мальчишник – оторвемся по полной», — говорил Пресняков.

Фото: instagram.com